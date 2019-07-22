На Харківщині застрелився солдат-строковик

Солдат строкової служби застрелився у військовій частині в Балаклії Харківської області.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів заступник прокурора Харківського гарнізону Владислав Зубко.

"Інцидент зафіксовано напередодні близько 5:46. Призовник із Дніпра 1998 року народження, будучи вартовим, закрився в захисній споруді, яка перебуває на балансі військової частини, і вистрілив собі в голову з АК-47", - зазначив Зубко.

За його словами, про подію повідомили до військової прокуратури.

"Поліція здійснює розслідування в рамках кримінального провадження за статтею 115 КК України ("умисне вбивство") з поміткою "самогубство", - додав Зубко.

За його словами, наразі встановлюються всі обставини події, призначено експертизи.

Як повідомляв раніше Укрінформ 3 травня 2017 року в Чугуївській медсанчастині повісився солдат 92-ї бригади, призваний з Донбасу. За словами заступника командира роти, солдат із перших днів був замкнутий, побоювався агресії з боку товаришів по службі, висловлював небажання служити в армії. З урахуванням стану солдата його направили до медроти для адаптації.

Ознак насильницької смерті військова служба правопорядку не виявила.