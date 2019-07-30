На Харківщині запустили проєкт

На Харківщині запустили проєкт "Поліцейський офіцер громади"

Децентралізація
Укрінформ
На Харківщині запустили проєкт "Поліцейський офіцер громади".

Про це повідомляє Національна поліція у Facebook.

"Харківщина приєдналася до проєкту «Поліцейський офіцер громади». Відтепер за кожною з 14 об’єднаних територіальних громад регіону буде закріплений поліцейський офіцер, який не тільки працюватиме на території цієї громади, а й житиме там", - йдеться у повідомленні.

Заступник голови Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що поліцейський офіцер громади - це офіцер поліції, який орієнтований на оперативне вирішення проблем щодо забезпечення належної безпеки саме своєї територіальної громади.

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"Він доступний для населення сім днів на тиждень та 24 години на добу, тому що постійно знаходиться поруч з людьми і працює для них, як делегований безпосередньо самою громадою на цю посаду», - уточнив Клименко.

Як повідомлялося, Міністерство внутрішніх справ України 28 травня запустило проєкт «Поліцейський офіцер громади», метою якого є формування єдиного безпекового простору поза межами великих міст.

 Фото: Нацполіція

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