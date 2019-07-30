На Харківщині запустили проєкт "Поліцейський офіцер громади".

Про це повідомляє Національна поліція у Facebook.

"Харківщина приєдналася до проєкту «Поліцейський офіцер громади». Відтепер за кожною з 14 об’єднаних територіальних громад регіону буде закріплений поліцейський офіцер, який не тільки працюватиме на території цієї громади, а й житиме там", - йдеться у повідомленні.

Заступник голови Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що поліцейський офіцер громади - це офіцер поліції, який орієнтований на оперативне вирішення проблем щодо забезпечення належної безпеки саме своєї територіальної громади.

"Він доступний для населення сім днів на тиждень та 24 години на добу, тому що постійно знаходиться поруч з людьми і працює для них, як делегований безпосередньо самою громадою на цю посаду», - уточнив Клименко.

Як повідомлялося, Міністерство внутрішніх справ України 28 травня запустило проєкт «Поліцейський офіцер громади», метою якого є формування єдиного безпекового простору поза межами великих міст.

Фото: Нацполіція