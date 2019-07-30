Громади Буковини освоїли понад 10 мільйонів держдопомоги на розвиток інфраструктури

З початку року об'єднані громади Чернівецької області освоїли понад 10 мільйонів гривень державної субвенції на розвиток інфраструктури.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Департамент регіонального розвитку Чернівецької ОДА.

"Станом на 29.07.2019 об'єднаними громадами Чернівецької області отримано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад на загальну суму 34 072,0 тис. грн або 44,6 % від передбаченого обсягу на цей рік. Разом з тим, освоєно коштів державної інфраструктурної субвенції на загальну суму 10 465,5 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

Загалом до кінця року на розвиток інфраструктури 33 об'єднані територіальні громади Чернівецької області отримають 76,3 млн грн субвенції з державного бюджету. За ці кошти передбачили реалізувати 110 проєктів.

"Громади області продовжують активну роботу з освоєння коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад", - додали в обласній державній адміністрації.

Фото: facebook.com/drr.cv.gov.ua