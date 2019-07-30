У Херсоні підпалили Mercedes чиновника Укртрансбезпеки

У Херсоні згорів автомобіль Mercedes, поліція підозрює підпал.

Про це у вівторок, 30 липня, у Facebook повідомляє поліція Херсонської області.

«Сьогодні о 10:53 в «Єдиний центр 102» поліції Херсонщини надійшло повідомлення про підпал автомобіля Mercedes на Бериславському шосе. На місце виїхала слідчо-оперативна група Дніпровського відділення поліції та працівники ДСНС. Ніхто з громадян не постраждав», - йдеться у повідомленні.

За словами начальника Херсонського відділу поліції Олександра Говоруна, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.2 ст. 194 Кримінального кодексу України - умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу.

Як зазначив у розмові з кореспондентом Укрінформу керівник Чорноморського управління Укртрансбезпеки Ігор Пастух, підпалена автівка належить йому.

«Так, це правда, підпалили мою автівку. Машина стояла під вікном, біля роботи. Пролунав хлопок, можливо якоюсь рідиною облили. Поки вибіг, вже вона палала», - підтвердив Пастух.

Він пов’язує підпал з конфліктом, що у нього виник з одеськими перевізниками, які, за його словами, нелегально працюють на території області та відкрили тут нелегальну автостанцію.

Як повідомляв Укрінформ, подібний інцидент стався 19 липня, тоді у центрі Херсона у результаті підпалу згорів автомобіль BMW-Х5 , що належав місцевому підприємцю.

8 липня у Херсоні горів автомобіль, який належить довіреній особі кандидата в народні депутати. Тоді також казали про підпал.

Фото: Нацполіція