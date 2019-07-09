У центрі Херсона підпалили авто довіреної особи кандидата від «Слуги народу»

Поліція встановлює обставини пожежі у центрі Херсона, що трапилася пізно ввечері у понеділок – горів автомобіль, який належить довіреній особі кандидата в народні депутати.

Про це у Facebook повідомляє ГУ Нацполіції в області.

«Близько 21:35 в «Єдиний центр 102» поліції Херсонщини надійшло повідомлення від місцевого мешканця про загоряння авто в центрі Херсона. На місце виїхала слідчо-оперативна група Херсонського відділу поліції та працівники ДСНС. Ніхто з громадян не постраждав», - йдеться у повідомленні.

Поліцейські попередньо встановили, що автомобіль належить місцевій мешканці, юристу, професійному адвокату, яка є довіреною особою кандидата в народні депутати по одному з виборчих округів у Херсоні.

Попередня правова кваліфікація інциденту - ч.2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу). На місці працює слідчо-оперативна група, встановлюються можливі очевидці. Слідчі розглядають кілька версій події, основна з яких пов’язана із професійною діяльністю потерпілої.

Тим часом начальник виборчого штабу кандидата в народні депутати від партії «Слуга народу» Павла Павліша (округ №182) Роман Завгородний повідомив у Facebook, що постраждало авто, яке належить Євгенії Білій, довіреній особі цього кандидата.

Підпал стався у центрі міста, біля виборчого штабу, зазначив Завгородний. Він закликав свідків пригоди писати в особисті повідомлення, пообіцявши анонімність та винагороду.

Фото: Павло Павліш, Facebook