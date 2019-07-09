У центрі Херсона підпалили авто довіреної особи кандидата від «Слуги народу»

У центрі Херсона підпалили авто довіреної особи кандидата від «Слуги народу»

Фото
Укрінформ
Поліція встановлює обставини пожежі у центрі Херсона, що трапилася  пізно ввечері у понеділок  – горів  автомобіль, який належить  довіреній особі кандидата в народні депутати.    

Про це у Facebook повідомляє ГУ Нацполіції в області.

«Близько 21:35 в «Єдиний центр 102» поліції Херсонщини надійшло повідомлення від місцевого мешканця про загоряння авто в центрі Херсона. На місце виїхала слідчо-оперативна група Херсонського відділу поліції та працівники ДСНС. Ніхто з громадян не постраждав», - йдеться у повідомленні.  

Поліцейські попередньо встановили, що автомобіль належить місцевій мешканці, юристу, професійному адвокату, яка є довіреною особою кандидата в народні депутати по одному з виборчих округів у Херсоні.

Попередня правова кваліфікація інциденту - ч.2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу). На місці працює слідчо-оперативна група, встановлюються можливі очевидці. Слідчі розглядають кілька версій події, основна з яких пов’язана із професійною діяльністю потерпілої.

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Тим часом начальник виборчого штабу кандидата в народні депутати  від партії «Слуга народу» Павла Павліша (округ №182) Роман Завгородний повідомив  у  Facebook, що постраждало авто, яке належить Євгенії Білій, довіреній особі цього  кандидата.

Підпал стався у центрі міста, біля виборчого  штабу, зазначив  Завгородний. Він закликав свідків пригоди писати в особисті повідомлення, пообіцявши анонімність та винагороду.

Фото: Павло Павліш, Facebook

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