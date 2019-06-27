На Чернігівщині спалили машину активісту "Свободи"

Минулої ночі в райцентрі Талалаївка Чернігівської області невідомі спалили автомобіль громадського активіста.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова ГО "Талалаївська спілка учасників АТО" Богуслав Борсук.

"В нашому селищі черговий підпал. Спалили автомобіль активісту та члену політичної партії ВО "Свобода" Олегу Галагану. Від автомобіля загорівся будинок, в якому спала родина. Якби його дружина не прокинулася, то могло б статися жахливе. В автомобілі також була вся музична апаратура, якою він заробляв на хліб для сім'ї та на лікування доньки ", - розповідається у дописі з фотографіями спаленої машини.

У наступному пості Борсук оголосив про допомогу постраждалій родині та повідомив номер банківського рахунку, на який можна переказувати кошти.