У Миколаївському зоопарку в пари амурських тигрів народилося дитинча

У Миколаївському зоопарку напередодні Міжнародного дня тигра в пари амурських тигрів Геліоса та Пенелопи народилося дитинча.

Про це повідомили в пресслужбі зоопарку.

«В Миколаївському зоопарку напередодні Міжнародного дня тигра, який відзначають щороку 29 липня, в пари амурських тигрів Геліоса та Пенелопи народилося дитинча. Побачити малюка ще складно, треба трохи почекати, коли смугастий підросте», - йдеться у повідомленні.

Там також зазначають, що в зоопарку наразі утримується група амурських тигрів з 5-х особин: у 2005 році народилися дві самиці - Пенелопа та Агриппіна; самець Геліос прибув за Європейською програмою розведення тигрів у неволі (ЕЕР) в 2008 році з Польщі (Познань); молодий самець Авгур, який народився у 2017 році й наймолодше тигреня, яке нещодавно народилося 22 липня цього року у Геліоса та Пенелопи.

Тигр є найбільшим хижаком котячого сімейства, ця смугаста «кішечка» має до 3 метрів завдовжки при середній вазі 250-300 кг. Назва величного і хижого звіра «тигр» прийшла до нас із древньої перської мови, що означає «гострий, швидкий».

Наука знає 9 видів тигрів, 3 з них: Балійський, Каспійський та Яванський тигри - уже назавжди зникли.

В дикій природі збереглося не більше 5 тисяч особин, і це число постійно скорочується. Так, за останнє століття, чисельність цих тварин скоротилася у 25 разів. І сьогодні тигри знаходяться під загрозою зникнення. У більшості випадків вони стають жертвами браконьєрів.

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