У Вінницькому зоопарку відкриють "Бабусин дворик" з мінікозами й мінікоровами

«Мінікози, мінікорови і мінібаранчики оселяться у Подільському зоопарку. Житимуть вони в особливому вольєрі під назвою «Бабусин дворик». Вольєр ми розпочнемо будувати вже цього року», - повідомив директор Подільського зоопарку Євген Ткачик.

За його словами, в одному з відділень цього незвичайного вольєра житимуть кури, гуси і качки, в іншому — мінікози, мінібаранчики і мінікорови, ще в одному — різні види кроликів.

В адміністрації звіринця зазначають, що мінізвіряток привезуть з-за кордону. Таких тварин представники звіринцю вже бачили в зоопарках Угорщини, Чехії та Польщі і вирішили працювати над поповненням видового складу Подільського зоопарку у цьому напрямі.

Фото: www.facebook.com/vinnitsaoblagrolis