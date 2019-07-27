Померла найстаріша горила, яка проживала в неволі

Найстаріша західна рівнинна горила Труді померла у віці 63 років.

Про це повідомляє CNN.

"31 рік її домом був зоопарк Літл Рок, штат Арканзас. До того з 1988 року Труді жила в зоопарку міста Баффало", - йдеться у повідомленні.

The Zoo is sad to announce the passing of Trudy, the grand dame of @LittleRockZoo. At 63, Trudy was the oldest living Western Lowland gorilla living in a zoo in the world. You will be missed, sweet girl. pic.twitter.com/Xh7KXaGxrl — Little Rock Zoo (@LittleRockZoo) 25 липня 2019 р.

"У нас стільки спогадів, історій і анекдотів про Труді. Вона була почесним жителем нашого зоопарку. Нам її дуже бракує", — зазначили працівники зоопарку.

Фото: twitter.com/LittleRockZoo