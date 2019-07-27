Всі на пляж: українців чекає тепло до +33°

В Україні у неділю дощі очікуються лише у західних областях, температура вночі 14-19°, вдень 28-33°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі місцями на Закарпатті та Прикарпатті, вдень у західних областях короткочасні дощі, грози, на Закарпатті місцями значний дощ. Вітер переважно східний, 5-10 м/с, на Закарпатті вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 28-33°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області завтра також без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 17-19°, вдень 29-31°, на Київщині вночі 14-19°, вдень 28-33°.

Згідно з прогнозом, 29 липня без опадів, 30 липня місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний та північний, 5-10 м/с, під час гроз окремі шквали 15-20 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 29 липня 27-32°, 30 липня 23-28°.

Згідно з прогнозом, 29 липня без опадів, лише на Закарпатті, Прикарпатті, вдень і на півночі Лівобережжя грозові дощі; 30 липня в Україні, крім півдня, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний та північний, 5-10 м/с, під час гроз окремі шквали 15-20 м/с. Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°, 30 липня на півночі Лівобережжя 10-15°; вдень 27-32°, у південній частині до 35°, 30 липня у північних областях 23-28°.

На Київщині 29 липня без опадів, 30 липня місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний та північний, 5-10 м/с, під час гроз окремі шквали 15-20 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 29 липня 27-32°, 30 липня 23-28°.

Синоптики 31 липня-1 серпня опади не прогнозують, лише у західних областях, вночі 31 липня і у південній частині місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 11-17°, на півдні до 22°, 1 серпня у північних та східних областях 7-13°; вдень 20-26°, у південних областях 31 липня 27-33°, 1 серпня 24-30°.

У столичному регіоні 31 липня-1 серпня без опадів. Температура вночі 31 липня 11-16°, 1 серпня 8-13°; вдень 20-25°.