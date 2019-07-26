Рівне накрила сильна злива - на затоплених вулицях “плавають” авто

У Рівному після зливи, що пройшла у п'ятницю, рятувальники за допомогою спецтехніки витягли з підтоплених вулиць 43 автомобілі.

Про це повідомляється на сайті ДСНС.

"Рівненські рятувальники активно допомагають громадянам долати наслідки сильної зливи, що пройшла сьогодні в Рівному. На даний час витягнуто із підтоплених вулиць за допомогою спецтехніки ДСНС 43 автомобілі", - йдеться у повідомленні.

Крім того, тривають роботи по відкачуванню води з підвалів адмінбудівель. Зокрема рятувальники у першу допомагають і працюють у пологовому будинку, лікарнях, поліклініках, обласному архіві, музею та бібліотеці.

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"Оперативно-диспетчерська служба ГУ ДСНС в Рівненській області в цілодобовому режимі моніторить ситуацію з підтопленнями і відповідає на телефонні дзвінки громадян", - додали у повідомленні.

Злива у Рівному Фото: ДСНС, Варта 1

Станом на 20:25 рятувальники відкачали воду з 38-ми приватних домоволодінь громадян та 17-ти адміністративних і громадських будівель.

До надання допомоги залучено 11 пожежних автоцистерн, 10 мотопомп та понад 50 рятувальників.