Рівне накрила сильна злива - на затоплених вулицях “плавають” авто
Про це повідомляється на сайті ДСНС.
"Рівненські рятувальники активно допомагають громадянам долати наслідки сильної зливи, що пройшла сьогодні в Рівному. На даний час витягнуто із підтоплених вулиць за допомогою спецтехніки ДСНС 43 автомобілі", - йдеться у повідомленні.
Крім того, тривають роботи по відкачуванню води з підвалів адмінбудівель. Зокрема рятувальники у першу допомагають і працюють у пологовому будинку, лікарнях, поліклініках, обласному архіві, музею та бібліотеці.
"Оперативно-диспетчерська служба ГУ ДСНС в Рівненській області в цілодобовому режимі моніторить ситуацію з підтопленнями і відповідає на телефонні дзвінки громадян", - додали у повідомленні.
Злива у Рівному Фото: ДСНС, Варта 1
Станом на 20:25 рятувальники відкачали воду з 38-ми приватних домоволодінь громадян та 17-ти адміністративних і громадських будівель.
До надання допомоги залучено 11 пожежних автоцистерн, 10 мотопомп та понад 50 рятувальників.