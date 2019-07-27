Зеленський вимагає від Авакова негайно звільнити главу поліції Дніпропетровщини

Президент Володимир Зеленський вимагає негайного звільнення Віталія Глуховері з посади голови Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області через інцидент з ДТП у 2018 році.

Про це він написав у Facebook.

"Вимагаю від міністра внутрішніх справ пана Арсена Авакова негайного звільнення громадянина Глуховері з займаної посади, а від голови ДБР пана Романа Труби чекаю швидкого та безкомпромісного розслідування за оприлюдненими фактами", - наголосив Президент.

Так він відреагував на відео з подробицями інциденту, що з'явилося у соцмережах.

Зеленський наголосив, що для чиновників пройшли часи безкарності. Глав держави також звернувся до тих, хто порушує закони: "Краще пишіть явки з повинною, звільняйтесь або тікайте".

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Як повідомляв Укрінформ, Державне бюро розслідувань (ДБР) зареєструвало кримінальне провадження стосовно можливого перевищення повноважень начальником Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області під час інциденту з ДТП у 2018 році.

За інформацією ДБР, 12 вересня 2018 року патрульні поліцейські зупинили автомобіль марки Range Rover, водій якого порушив правила дорожнього руху. За кермом автомобіля перебував водій керівника ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області. Під час спілкування з патрульними водій, імовірно, зателефонував керівнику ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області. Після дзвінка на місце інциденту прибули працівники спецпідрозділу «КОРД» та затримали патрульних поліцейських.