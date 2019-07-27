ДБР відкрило провадження щодо глави поліції Дніпропетровщини
Про це йдеться на сайті відомства.
"Слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за фактом можливого перевищення влади та службових повноважень начальником ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області", - йдеться у повідомленні.
Справу кваліфіковано як перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).
Санкція статті передбачає, що у разі доведення вини правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.
Підставою реєстрації кримінального провадження стала інформація, поширена у ЗМІ.
Так, за інформацією ДБР, відомо, що 12 вересня 2018 року патрульні поліцейські зупинили автомобіль марки Range Rover, водій якого порушив правила дорожнього руху. За кермом автомобіля перебував водій керівника ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області. Під час спілкування з патрульними водій ймовірно зателефонував керівнику ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області. Після дзвінка на місце інциденту прибули працівники спецпідрозділу «КОРД» та затримали патрульних поліцейських.