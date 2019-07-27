ДБР відкрило провадження щодо глави поліції Дніпропетровщини

Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження стосовно можливого перевищення повноважень начальником Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області під час інциденту з ДТП у 2018 році.

Про це йдеться на сайті відомства.

"Слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за фактом можливого перевищення влади та службових повноважень начальником ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області", - йдеться у повідомленні.

Справу кваліфіковано як перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

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Санкція статті передбачає, що у разі доведення вини правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Підставою реєстрації кримінального провадження стала інформація, поширена у ЗМІ.

Так, за інформацією ДБР, відомо, що 12 вересня 2018 року патрульні поліцейські зупинили автомобіль марки Range Rover, водій якого порушив правила дорожнього руху. За кермом автомобіля перебував водій керівника ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області. Під час спілкування з патрульними водій ймовірно зателефонував керівнику ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області. Після дзвінка на місце інциденту прибули працівники спецпідрозділу «КОРД» та затримали патрульних поліцейських.