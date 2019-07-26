Президент України Володимир Зеленський прилетів до Одеси рейсом МАУ.

Про це журналістам повідомили в прес-службі міжнародного аеропорту "Одеса".

"Президент України Володимир Зеленський прилетів в Одесу економкласом рейсу МАУ ввечері в п'ятницю, 26 липня. Володимир Зеленський прибув до Одеси о 16:21 і відразу ж покинув аеропорт через зал офіційних делегацій", - наголошується в повідомленні.

Раніше керівництво Одеської обласної державної адміністрації та пресслужба ОДА не змогли підтвердити повідомлення ЗМІ про заплановане прибуття Зеленського.

"Про прибуття Президента України в Одесу 26 липня мені нічого не відомо", - відповіла на запитання кореспондента Укрінформу про час прибуття і програму перебування Зеленського в.о. голови Одеської обласної державної адміністрації Світлана Шаталова.

На даний момент телефони пресслужби ОДА не відповідають.

Раніше деякі ЗМІ повідомили, що глава держави «прибуває в Одесу на літаку Boeing737 авіакомпанії МАУ», а також, що 25 липня в Одеському аеропорту «приземлився літерний рейс президентського авіазагону». Пасажирами Ан-148, нібито, була охорона і обслуга глави держави.

Згідно повідомленням ЗМІ , "перша леді Олена Зеленська теж знаходиться в Одесі", 25 липня, "за свідченням очевидців, вона відпочивала на пляжі "Табу".

Прибуття в Одесу Президента Зеленського пов'язують із запланованим на 26 липня на Морвокзалі шоу «Ліга Сміху».