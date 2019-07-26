У Карпатах з підозрою на отруєння госпіталізували двох туристів

В Івано-Франківській області, на полонині Радул, що у Верховинському районі, рятувальники допомогли транспортувати до швидкої двох туристів з Одеси. У них підозрюють харчове отруєння.

Про це повідомляє у п’ятницю, 26 липня, управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

«25.07.2019 р. о 06:36 в ОКЦ УДСНС в області надійшло повідомлення про те, що на полонині Радул гори Стіг Верховинського району, відчули погіршення самопочуття (ймовірно харчове отруєння) двоє туристів, жителі Одеської області. О 07:05 для проведення аварійно-рятувальних робіт виїхали рятувальники. О 09:41 рятувальники зустріли даних осіб та транспортували їх до карети ШМД в с. Шибене», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стан відпочивальників - середньої важкості.

З початку року в області внаслідок отруєння були госпіталізовані 43 особи.