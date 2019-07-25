На Хмельниччині на залізничній колії виявили тіло 11-річного хлопчика з Києва

На Хмельниччині тіло 11-річного підлітка виявили поблизу залізничних колій, особу загиблого встановлено. Він киянин, який повертався потягом додому з відпочинку.

Про це інформує пресслужба МВС у Facebook.

"Сьогодні, 25 липня, близько 06.00 години на лінію «102» надійшло повідомлення від залізничного техніка про те, що в селі Волоське Деражнянського району між залізничними коліями виявлено тіло підлітка. На місці події працює слідчо-оперативна група", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що особу загиблого встановлено, це - 11-річний киянин, який цієї ночі потягом «Рахів — Київ» повертався додому з відпочинку.

Наразі поліцейські встановлюють обставини смерті підлітка, опитують усіх можливих свідків.