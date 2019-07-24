На Херсонщині хочуть запровадити релігійне виховання у школах

На Херсонщині представники духовенства пропонують запровадити у навчальних закладах уроки етично-релігійного виховання.

Про це повідомляє офіційний сайтХерсонської ОДА з посиланням на засідання Ради церков і релігійних організацій при ОДА, у якому взяв участь голова ОДА Юрій Гусєв.

«Представники духовенства Херсонщини запропонували голові облдержадміністрації разом із профільними управліннями й Департаментами ОДА запровадити проведення у навчальних закладах уроків етично-релігійного виховання», - йдеться у повідомленні.

Читайте також: На Херсонщині розроблять план реалізації медреформи

Голова ОДА зауважив, що така ідея дуже доречна, тому є сенс розробити пілотний проект, у якому школи б могли взяти участь й проводити тематичні уроки чи класні години етичного, релігійного та культурного виховання.