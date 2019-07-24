Загадкові смерті фермерів: донька загиблого не бачить зрушень навіть після зустрічі із Зеленським

Попри те, що Президент Володимир Зеленський доручив взяти на контроль справу про загибель фермера, чиї землі переписали на іншу особу, зрушень у справі досі немає. Держреєстратор і новий “власник” відомі, але ніхто не затриманий.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла донька загиблого фермера Анастасія Кондратюк.

«Після зустрічі з Президентом нашу справу взяли на контроль. Я особисто розмовляла тоді (12 липня – ред.) з Президентом Володимиром Зеленським, в мене були підготовлені матеріали по цій справі, і йому була передана папка прямо в руки з усіма даними», - сказала Кондратюк.

За її словами, прямо під час цієї зустрічі Президент викликав до себе начальника ГУ НП у Дніпропетровській області Віталія Глуховерю і привселюдно спавив питання щодо того, що на даному етапі зроблено і що буде робитися.

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Начальник ГУ НП у Дніпропетровській області у відповідь тоді доповів, що цим займається обласна поліція й прокуратура, місцева поліція, ведеться слідство.

«Нікого затримано не було, хоча відомий держреєстратор, який це зробив і відома та особа, на яку було перереєстровано фермерське господарство. Наскільки мені відомо, цю особу викликали на допити, й неодноразово, але він дуже себе вільно почуває, впевнений і ходить з адвокатом», - зазначила Анастасія Кондратюк.

Триває слідство, досліджуються обставини злочину, але особливих зрушень, на думку потерпілих, немає.

Донька фермера пояснила, що у нового власника загадковим чином з’явився договір купівлі, датований ще 19 березня, коли її батько, голова ФГ «Кондратюк» ще був живим. Водночас вона стверджує, що жодних документів про перереєстрацію чи продаж батько не оформлював і не підписував.

Так само рідні не вірять у те, що Сергій Кондратюк міг вчинити самогубство.

Наразі основний урожай із землі, яку обробляла родина фермера Кондратюка, а це 4,3 тис га, вдалося зібрати. «Ріпак і пшеницю ми зібрали», - каже Анастасія, на осінь лишаються кукурудза й соняшник.

Як повідомляв Укрінформ, за інформацією голови Агропродовольчої ради України Івана Слободяника, у Дніпропетровській області за три місяці загадковим чином загинули троє фермерів, а їх землі перереєстрували на інших осіб.

У тому числі в селі Новопавлівка (СФГ «Кондратюк» - ред.) Межівського району. 10 червня власника великого агропідприємства знайшли в будинку зі смертельним вогнепальним пораненням і зброєю в руках, проте гільзи на місці злочину не виявили. Через місяць, 10 липня, у підприємства з'явився новий власник.

Іван Слободяник звернувся до президента України Володимиру Зеленському та майбутніх народних депутатів України із закликом взяти розслідування під особистий контроль і домогтися справедливого покарання для винних.