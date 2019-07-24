Зеленського просять розібратися із загадковими смертями трьох фермерів

За останні три місяці в Дніпропетровській області загадковим чином загинули троє власників великих сільськогосподарських підприємств. Господарства загиблих незадовго до або через деякий час після трагедій перереєстрували на інших осіб.

Про це голові Агропродовольчої ради України Івану Слободянику розповіли родичі загиблих, про що він повідомив у Facebook.

«Те, що відбувається в Дніпропетровській області складно описати словами. Справжнісінький кримінал, організований місцевими злочинними угрупованнями, які швидше за все пов'язані з місцевою владою. За останній квартал 3 вбивства, з дуже схожими рисами організації злочинів. У всіх випадках злочинці діяли за одним алгоритмом: знаходять підприємство з 4-5 тисячами га землі, через підставних реєстраторів і за допомогою підроблених документів перереєстрували, а законних власників вбивають, інсценуючи самогубство або нещасний випадок», – заявив Іван Слободяник.

Він навів приклади, як у селі Попасне Дніпропетровської області після незаконної перереєстрації підприємства його керівник був знайдений повішеним (ФГ «Дар» - ред.). До цього йому пропонували продати підприємство через загрозу рейдерського захоплення. Аудіозапис цієї розмови мала теща загиблого, через деякий час її тіло виявили в басейні власного будинку.

Аналогічна трагедія сталася в селі Новопавлівка (СФГ «Кондратюк» - ред.) Межівського району, що на кордоні з Донецькою областю. 10 червня власника великого агропідприємства знайшли в будинку зі смертельним вогнепальним пораненням і зброєю в руках, проте гільзи на місці злочину не виявили. Через місяць, 10 липня, після перереєстрації у підприємства з'явився новий власник.

Слободяник звернувся до президента України Володимира Зеленського та майбутніх народних депутатів України із закликом взяти розслідування під особистий контроль і домогтися справедливого покарання для винних.