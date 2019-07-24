Зеленського просять розібратися із загадковими смертями трьох фермерів
Про це голові Агропродовольчої ради України Івану Слободянику розповіли родичі загиблих, про що він повідомив у Facebook.
«Те, що відбувається в Дніпропетровській області складно описати словами. Справжнісінький кримінал, організований місцевими злочинними угрупованнями, які швидше за все пов'язані з місцевою владою. За останній квартал 3 вбивства, з дуже схожими рисами організації злочинів. У всіх випадках злочинці діяли за одним алгоритмом: знаходять підприємство з 4-5 тисячами га землі, через підставних реєстраторів і за допомогою підроблених документів перереєстрували, а законних власників вбивають, інсценуючи самогубство або нещасний випадок», – заявив Іван Слободяник.
Він навів приклади, як у селі Попасне Дніпропетровської області після незаконної перереєстрації підприємства його керівник був знайдений повішеним (ФГ «Дар» - ред.). До цього йому пропонували продати підприємство через загрозу рейдерського захоплення. Аудіозапис цієї розмови мала теща загиблого, через деякий час її тіло виявили в басейні власного будинку.
Аналогічна трагедія сталася в селі Новопавлівка (СФГ «Кондратюк» - ред.) Межівського району, що на кордоні з Донецькою областю. 10 червня власника великого агропідприємства знайшли в будинку зі смертельним вогнепальним пораненням і зброєю в руках, проте гільзи на місці злочину не виявили. Через місяць, 10 липня, після перереєстрації у підприємства з'явився новий власник.
Слободяник звернувся до президента України Володимира Зеленського та майбутніх народних депутатів України із закликом взяти розслідування під особистий контроль і домогтися справедливого покарання для винних.