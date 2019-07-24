На Харківщині затримали 46 рейдерів, які намагалися "віджати" агрофірму

Спробу рейдерського захоплення приватного сільгосппідприємства припинено на території Валківського району Харківської області.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Подія сталася 23 липня близько 22:00 у селі Велика Губщина Валківського району. У час, коли місцеві виборчі комісії завершували підрахунок голосів виборців району та здавали бюлетені, невідомі особи вчинили спробу незаконно захопити районну агрофірму", - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, до сільгосппідприємства "Маяк" під’їхали два автобуси молодиків із дубинками. Вони показали господарю документи, відповідно до яких відбулася зміна власника. За словами власника, молодики поводилися агресивно та погрожували йому розправою, тому 36-річний чоловік зателефонував до поліції.

На місце події терміново прибули керівництво обласного главку поліції, групи швидкого реагування та слідчо-оперативна група Валківського відділу поліції.

До Валківського райвідділу для проведення слідчих дій доправили 46 осіб, серед яких - громадяни Росії та мешканці окупованих територій. Вирішується питання щодо їх затримання за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Поліцейські провели огляд місця події. Вилучили речові докази. Слідчим Валківського ВП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) КК України з санкцією, у тому числі, обмеження волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.

З’ясовано, що державний реєстратор Заїчинської сільської ради Полтавської області за підробленими документами змінив та провів незаконні реєстраційні дії у Державному реєстрі юридичних осіб стосовно приватного сільгосппідприємства "Маяк", а саме, змінив власника та керівника.