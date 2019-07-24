Кабмін дав добро на призначення Шмигаля головою Івано-Франківської ОДА
Укрінформ
Кабінет міністрів схвалив кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
Про це сказав у коментарі журналістам після засідання уряду 24 липня сам Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Кабмін розглянув погодження, має бути ще указ», - зазначив Шмигаль і додав, що уряд схвалив його кандидатуру.
Як повідомлялося, Шмигаль з січня 2018 року обіймає посаду директора Бурштинської ТЕС. До цього Шмигаль очолював департамент економічного розвитку та промисловості Львівської ОДА.
Президент Володимир Зеленський 11 червня звільнив голову Івано-Франківської ОДА Олега Гончарука. Згодом глава держави тимчасово поклав виконання обов’язків голови Івано-Франківської ОДА на Марію Савку.
Фото: Галицький Кореспондент