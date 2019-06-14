Зеленський у Facebook радиться, кого призначити головою Львівської ОДА

Президент Володимир Зеленський запропонував трьох претендентів на посаду голови Львівської ОДА.

Пропозиції він виклав на своїй сторінці у Facebook.

“День добрий, Львівщино! Звертаюся до вас по допомогу. Зараз маємо трьох претендентів на посаду голови Львівської ОДА. Хочу дізнатися вашу думку про цих добродіїв. Що ви знаєте або чули про їхню репутацію, менеджерські та моральні якості? Та й узагалі – хто вам більше до вподоби?”, - запитує Зеленський.

Серед запропонованих кандидатур:

1. Денис Шмигаль, 43 роки. Кандидат економічних наук. Директор ДТЕК Бурштинська ТЕС, заступник генерального директора ПАТ «ДТЕК Західенерго».

2. Максим Козицький, 38 років. Директор компанії «Еко-Оптіма». Лауреат премії «Людина року» в номінації «Підприємець року».

3. Маркіян Мальський, 35 років. Адвокат, кандидат юридичних наук. Голова західноукраїнської філії юридичної компанії Arzinger. Автор трьох книг, понад 100 наукових і 300 публіцистичних статей.

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Президент запропонував висловити свої думки стосовно вказаних претендентів: “Що думаєте?”