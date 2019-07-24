У Дніпрі перейменували вулицю на честь Магомаєва

Депутати Дніпровської міськради ухвалили перейменування вулиці 8 Березня у Соборному районі міста на честь відомого оперного та естрадного співака Мусліма Магомаєва.

Відповідне рішення ухвалили в середу під час чергової сесії депутати Дніпровської міської ради, передає кореспондент Укрінформу.

«Ухвалити рішення для усунення дублюючих назв. Перейменувати вулицю 8 Березня, що у Соборному районі, на честь Мусліма Магомаєва», - йдеться в рішенні сесії.

Дві інші вулиці 8 Березня знаходяться у Новокодацькому та АНД районах. Їхні назви залишаться без змін.

Як повідомлялося, рекомендацію щодо перейменування вулиці 8 Березня на честь Мусліма Магомаєва було ухвалено на громадських слуханнях 2 квітня 2019 року. За словами завідувачки сектору адресного плану міста Світлани Гладкої, назву вулиці запропонувала Дніпропетровська обласна громадська організація “Ліга азербайджанців Дніпропетровщини".