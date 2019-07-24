На Київщині пожежа знищила 35 гектарів пшениці

На Київщині на полях пшениці виникла пожежа, в результаті вогонь знищив 35 гектарів.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

“23 липня о 12 год. 22 хв. поблизу с. Заруддя Іванківського району на полі (загальна площа 166 га) виникла пожежа пшениці на корені. О 14 год. 00 хв. підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Внаслідок пожежі знищено пшеницю на площі 15 га, врятовано пшеницю на площі 151 га”, - йдеться у повідомленні.

До гасіння від ДСНС залучалися 10 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

Водночас, 23 липня о 14 год. 49 хв. поблизу с. Руде Село Володарського району на полі (загальна площа 180 га) також виникла пожежа. О 15 год. 44 хв. пожежу було ліквідовано. Знищено пшеницю на площі 20 га, врятовано пшеницю на площі 160 га.

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До гасіння залучалося 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки ДСНС.

Фото: ДСНС