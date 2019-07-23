У двох областях згоріло майже 40 гектарів зернових полів

На Чернігівщині та Харківщині внаслідок пожеж знищено 10 га жита, 10 га ячменю та 17 га пшениці.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

“В Чернігівській області 22 липня о 10 год. 28 хв. поблизу с. Билка Коропського району на полі (загальна площа 130 га) виникла пожежа жита на корені. Об 11 год. 00 хв. пожежу ліквідовано. Внаслідок пожежі знищено жито на корені на площі 10 га, пошкоджено вантажний автомобіль та 12 т жита, що знаходилось в автомобілі, врятовано жито на корені на площі 120 га”, - йдеться у повідомленні.

До гасіння залучалося 13 чол. та 5 од. техніки, з них від ДСНС 8 чол. особового складу та 2 од. техніки.

22 липня о 13 год. 00 хв. поблизу села Тертишники Носівського району на полі (загальна площа 100 га) виникла пожежа ячменю на корені. О 14 год. 10 хв. пожежу ліквідовано на площі 10 га, врятовано ячмінь на корені на площі 90 га. До гасіння залучалося 8 чол. та 3 од. техніки, з них від ДСНС 5 чол. особового складу та 1 од. техніки.

Крім того, в Харківській області 22 липня о 20 год. 25 хв. до ДСНС надійшла інформація, що поблизу села Чернігівське Лозівського району на полі ТОВ «Ботік» виникла пожежа пшениці на корені. Пожежу ліквідовано працівниками підприємства на площі 17 га. Підрозділи ДСНС до гасіння не залучалися.