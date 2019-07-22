На Житомирщині через несправний комбайн згоріли 3,5 гектара пшениці

У Ружинському районі Житомирщини під час жнив через технічну несправність в комбайні вогонь знищив 3,5 га посівів пшениці.

Про це повідомляє ДСНС України Житомирській області.

“21 липня о 15:33 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про займання пшениці на полі приватного господарства у с. Малі Нізгірці Ружинського району. По прибуттю на місце виклику відділення рятувальників 21-ї державної пожежно-рятувальної частини було встановлено, що вогнем охоплена пшениця на стеблі на площі 3,5 га. З метою запобігання подальшого розповсюдження полум’я місце пожежі було обкошене та оборане за допомогою трактора з плугом”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що о 16:20 пожежу було ліквідовано. Вогнем знищено 3,5 га посівів пшениці.

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