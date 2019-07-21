В Ірпені конфлікт між двома ритуальними службами закінчився стріляниною
Про це повідомляє поліція Київської області.
Зазначається, конфлікт між двома організаціями, котрі займаються ритуальними послугами, виник в Ірпені.
"Сварка між працівниками поховальних служб, яка переросла у бійку зі стріляниною, сталася серед групи людей. Так, старший чоловік, грубо порушуючи громадський порядок, діючи з особливою зухвалістю наніс кулаком удар в обличчя молодшому опоненту. Потім він вихопив пістолет і здійснив два постріли", - йдеться у повідомленні.
У поліції додали, що потерпілого 26-річного жителя смт Ворзель доправлено до лікарні. Медики діагностували непроникаюче вогнепальне поранення лівої підключичної ділянки та передньої черевної стінки.
На місці події працювала слідчо-оперативна група Ірпінського відділу поліції. Там поліцейські виявили та вилучили зброю «ПМР» калібру 9 мм, дозвільні документи, магазин та шість набоїв з гумовими кулями.
У якості речових доказів вилучено та поміщено на майданчик тимчасового тримання автотранспорт учасників конфлікту.
Стрільцем виявився 59-річний житель смт Гостомель. Він зараз затриманий у порядку ст. 208 КПК України.
За фактом хуліганства відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Фото: kv.npu.gov.ua