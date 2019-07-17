Очільник Нацполіції України Сергій Князєв представив нового керівника поліції Київщини - Андрія Нєбитова.

Про це повідомляє департамент комунікації Нацполіції України.

"Голова Національної поліції України представив нового керівника сьогодні, 17 липня, під час робочої наради у Головному управлінні поліції Київщини. Очолив поліцію Київської області Андрій Нєбитов", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Нєбитов до цього призначення обіймав посаду заступника начальника обласного управління поліції.

Уточнюється, що рішення про призначення нового керівника поліції Київщини було прийнято після завершення службового розслідування за фактом трагічної загибелі 5-річного Кирила Тлявова у Переяслав-Хмельницькому.

Так, за результатами поліцейського розслідування притягнуто до відповідальності 12 працівників поліції, з них 6 керівників райвідділу поліції звільнено з посад.

Керівників управління превентивної діяльності притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Наразі на заміщення вакантних посад у Переяслав-Хмельницькому відділі поліції оголошений конкурс з числа чинного поліцейського резерву.

Князєв звернувся до особового складу поліції Київщини, наголосивши, що станом на сьогодні суспільство вимагає від поліції безпеки.

«Саме блок безпеки – наша найбільша відповідальність. Подія, що призвела до смерті хлопчика у Переяславі-Хмельницькому, лягла чорним клеймом на всю роботу поліції. Однак ми щоденно повинні повертати довіру людей», – підкреслив голова Нацполіції.

Як повідомляв Укрінформ, п'ятирічний Кирило Тлявов із Переяслава-Хмельницького помер 3 червня у київській лікарні від вогнепального поранення у голову, якого зазнав 31 травня.

Спочатку поліція повідомляла, що 31 травня під час прогулянки хлопчик впав і вдарився головою об камінь. Проте під час операції у нього було виявлено вогнепальне поранення голови.

У поліції зазначали, що вдалося встановити обставини події, виявити речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина дістала травму голови внаслідок випадкового пострілу.

Були затримані двоє працівників Переяслав-Хмельницького відділу поліції - Володимир Петровець та Іван Приходько, які під час інциденту перебували не на службі у стані алкогольного сп‘яніння. За попередньою версією слідства, Петровець разом з Приходьком влаштували стрілянину по банках з гвинтівки і влучили в дитину.

Після смерті хлопчика прокуратура Київської області перекваліфікувала справу. Затриманим повідомили про підозру за п. 2, 12 ч.2 ст.115 ККУ (умисне вбивство малолітньої дитини), а також ч.2, 4 ст.296 ККУ (хуліганство, вчинене групою осіб, із застосуванням зброї). Голосіївський райсуд Києва 4 червня обрав їм запобіжні заходи - тримання під вартою без можливості внесення застави.

17 липня очільник Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що ДБР повідомило третю підозру у справі вбивства 5-річного Кирила Тлявова із Переяслава-Хмельницького.