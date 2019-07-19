На Сумщині пропонують зміни до перспективного плану області

На Сумщині облдержадміністрація запропонувала зміни до перспективного плану формування спроможних громад області, що виноситимуться на розгляд найближчої сесії обласної ради, запланованої на 26 липня.

Про це сказав директор департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації Олександр Сітак, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«25 червня облдержадміністрація подала в облраду пропозиції щодо змін перспективного плану формування спроможних громад Сумської області. Я відразу хочу застерегти: це не якісь одноосібні кулуарні рішення облдержадміністрації. Під кожну пропозицію, яку ми внесли, щодо створення нових громад чи до приєднання до вже існуючих, є відповідні рішення сесій міських, селищних чи сільських рад та звернення цих громад до облдержадміністрації як ініціатора внесення перспективного плану на сесію обласної ради, із проханням зробити ті чи інші дії у частині створення нових громад або приєднання до вже створених у рамках перспективного плану», - розповів посадовець.

Він зазначив, що, наприклад, дві сільські ради, що знаходяться на півночі Шосткинського району, відповідно до перспективного плану раніше увійшли до Зноб-Новгородської ОТГ. Але потім до обласної влади надійшли звернення сільських рад, прийняті відповідні рішення цих рад, звернення райдержадміністрації про повернення цих сільських рад до Шосткинського району з перспективою створення єдиної Шосткинської ОТГ.

Тому, говорить Сітак, зміни до перспективного плану вносяться виключно в рамках звернень і рішень відповідних сільських і селищних рад.

«Нам закидають, що з цього приводу мало б збиратися засідання робочої групи при голові облдержадміністрації. Насправді такі рішення робоча група не приймає взагалі. Вона створена для того, щоб сприяти розвитку перших громад в області, створених в рамках перспективного плану. Тобто консультує вже створені ОТГ у питаннях освіти, медицини, бюджету, створенні відповідних відділів органів влади у громаді тощо, Але ця робоча група не збиралася вже давно, оскільки сьогодні вже самі новостворені громади переймають досвід у сусідніх ОТГ. І не потребують консультацій від цієї групи», - зауважив Сітак.

Фото: Європейський Діалог