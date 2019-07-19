В Яремче з харчовою токсикоінфекцією госпіталізували вже 9 дітей з Харкова

В Івано-Франківській області, у місті Яремче, вже дев’ятеро дітей госпіталізовані з харчовою токсикоінфекцією. Усі вони з Харкова і відпочивають в садибі «У Назара та Мар’яни».

Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

«В ніч на 18.07.2019 та впродовж 18.07.2019 до Яремчанської ЦРЛ з попереднім діагнозом – функціональний розлад травлення, харчова токсикоінфекція, середньої степені важкості, госпіталізовано 9 дітей (гр. 2010 р.н., гр. 2007 р.н., гр. 2006 р.н. гр. 2009 р.н. гр. 2007 р.н. гр. 2011 р.н., гр. 2007, гр. 2009 р.н., гр. 2012 р.н.) жителів м. Харків, які відпочивають у садибі «У Назара та Мар'яни», - повідомляє управління ОДА.

За інформацією, медики Яремчанської ЦРЛ оглянули 22 дитини, з них 13 – відпустили до місця тимчасового проживання.

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Як повідомляв Укрінформ, учора вранці з розладами шлунку госпіталізували шістьох дітей, які приїхали з Харкова на відпочинок до Яремче разом з дорослими і зупинились в садибі «У Назара та Мар'яни». Загалом тут зупинились понад 30 осіб. Дітям стало зле після походу у гори, куди їм дали сухі пайки: бутерброди та варені яйця.

Фахівці Держпродспоживслужби учора розпочали епідрозслідування, аби встановити обставини, що сприяли виникненню спалаху.