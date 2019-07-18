В Яремче з отруєнням госпіталізували шістьох дітей

На Прикарпатті у місті Яремче госпіталізували шістьох дітей з розладами шлунку.

Про це кореспонденту Укрінформу телефоном підтвердили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

«З розладами шлунку госпіталізовані шестеро дітей до Яремчанської міської лікарні. Фахівці Держпродспоживслужби розпочали епідрозслідування», - повідомили в обласному управлінні Держпродспоживслужби.

Відомо, що діти разом з дорослими відпочивали у Яремчанській садибі «У Мар’яни і Назара». Загалом тут зупинились понад 30 осіб.

За інформацією місцевих ЗМІ, туристи приїхали з Харкова. 17 липня вони здійснили похід у гори і взяли з собою бутерброди. На погане самопочуття діти почали скаржитись з ночі. Медики поставили попередній діагноз «харчова токсикоінфекція».