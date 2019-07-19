На Харківщині згоріло 23 га ячменю та близько 20 га стерні

На Харківщині внаслідок пожежі вогнем знищено 23 га ячменю та близько 20 га стерні.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

“18 липня о 16 год. 33 хв. поблизу с. Хроли Харківського району на полі виникло загоряння ячменю на корені. О 18 год. 45 хв. підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Внаслідок пожежі вогнем знищено 23 га ячменю та близько 20 га стерні”, - йдеться у повідомленні.

До гасіння від ДСНС залучалося 20 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки.

Фото з сайту dnipro.depo.ua