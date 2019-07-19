Українців сьогодні чекає хмарна погода та до +28°
Укрінформ
В Україні 19 липня без опадів, вдень очікується 23-28°.
Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.
"19 липня в Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише в Карпатах вдень місцями невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура 23-28°, у південній частині 25-30°; в Карпатах 13-18°", - зазначається у повідомленні.
У Києві 19 липня також хмарно і без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура 24-26°.
У Київській області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура 23-28°.