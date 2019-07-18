Зеленський назвав дедлайн для будівництва терміналу в аеропорту "Запоріжжя"

Президент України Володимир Зеленський ознайомився з перебігом будівництва нового терміналу аеропорту "Запоріжжя".

Огляд терміналу не був передбачений програмою робочої поїздки Володимира Зеленського до Запорізької області, однак Президент виявив бажання подивитися на будівництво, повідомляє сайт глави держави.

"Це нормальний, сучасний термінал. Ви молодці. Коли щось в Україні будується, це дуже приємно", – сказав Зеленський та поставив завдання завершити будівельні роботи в запорізькому аеропорту у грудні.

Термінал розрахований на прийом 1 млн пасажирів на рік. За словами міського голови Запоріжжя Володимира Буряка, летовище має понад 50 мільйонів гривень чистого прибутку. Також очікується, що аеропорт "Запоріжжя" прийматиме рейси з аеропорту "Дніпро" під час реконструкції останнього.

Фото: president.gov.ua