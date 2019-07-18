Київська ОДА пропонує створити 5 районів в області

Київська обласна державна адміністрація винесла свої пропозиції щодо проєкту адміністративно-територіального устрою субрегіонального рівня Київської області, який передбачає створення 5 районів.

Про це на пресконференції в Київському Центрі розвитку місцевого самоврядування Програми “U-LEAD з Європою”, сказав в.о. директора департаменту містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації Дмитро Ликов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми запропонували Броварський район, доволі великий по території і доволі складний по доступності, розділити на два, і одним з центрів бачимо Переяслав-Хмельницький район. Усі межі нових майбутніх районів йдуть за новим принципом — за межами об’єднаних територіальних громад, які базуються саме на проєкті змін до перспективного плану”, - сказав Ликов.

Він зазначив, що ці пропозиції передані в Мінрегіонбуд, проте поки що пропозиція КОДА не була підтримана.

Запропонований департаментом містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації проєкт адміністративно-територіального устрою субрегіонального рівня Київської області виглядає наступним чином: кількість ОТГ — 69, з яких міських 24, селищних — 22, сільских — 23. Також проєкт передбачає 5 районів: Білоцерківський, Броварський, Васильківський, Ірпінський та Переяслав-Хмельницький.

Згідно з пропозиціями Мінрегіону, проєкт адміністративно-територіального устрою субрегіонального рівня Київської області передбачав 45 ОТГ, з яких 24 міських, 14 селищних та 7 сільських. А також 4 об’єднані райони : Білоцерківський з населенням 487,2 тис. осіб, Броварський з населенням — 435,9 тис осіб, Васильківський з населенням 435,8 тис. осіб, Ірпінський з населенням 358,8 тис. осіб.

Зараз в Київській області, за даними Київського Центру розвитку місцевого самоврядування, створено 28 об’єднаних територіальних громад.

Програма "U-LEAD з Європою" фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами - Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею і Швецією і підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Володимир Тарасов