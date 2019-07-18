Меру Могилева-Подільського висунули остаточну підозру

На Вінниччині за результатами досудового розслідування міському голові Могилева-Подільського повідомили остаточну підозру в отриманні неправомірної вигоди та самоправстві.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Вінницької області.

«Сьогодні, 18 липня, Могилів-Подільському міському голові повідомлено про кінцеву підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 3 ст. 368 КК України. Наразі стороною обвинувачення зібрані всі докази для надання можливості ознайомлення з ними стороною захисту в порядку, визначеному ст. 290 КПК України та скерування обвинувального акту до суду», - йдеться у повідомленні.

Наразі досудове розслідування, яке почалося ще у січні поточного року відносно керівників Могилів-Подільської міської ради, перебуває на завершальному етапі. Тоді прокуратурою Вінницької області та Управлінням захисту економіки ДЗЕ НП України у Вінницькій області був задокументований факт одержання посадовцями Могилів-Подільської міської ради неправомірної вигоди в сумі 7500 доларів США за передачу у власність земельної ділянки площею 0,3 га під багатоквартирну забудову.

За результатами проведених першочергових слідчих дій були зібрані докази, що стали підставою для повідомлення у лютому поточного року міському голові Могилів-Подільського підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

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Окрім того, у ході слідства зібрано відомості про додаткові факти вчинення ним кримінальних правопорушень. Зокрема, встановлено, що внаслідок самоправних дій Могилів-Подільського міського голови у 2017 році було змінено штатний розпис міської ради (ст. 356 ККУ – самоправство, тобто самовільне, всупереч установленому законом порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких оспорюється). Це призвело до припинення бюджетного фінансування одного із відділів та, як наслідок, до невиплати заробітної плати поновленим за рішенням суду працівникам на суму понад 550 тис. гривень.