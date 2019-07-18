На форумі "Агропорт Південь Херсон" планують встановити кулінарний рекорд

На форумі "Агропорт Південь Херсон - 2019", що відбуватиметься з 18 по 20 липня на території Міжнародного аеропорту «Херсон», готуються встановити національний кулінарний рекорд.

Про це повідомляє офіційний сайт Херсонської ОДА.

"Однією з ключових тем форуму "Агропорт Південь Херсон - 2019" є розвиток органічного сільського господарства. Нагадаємо, що питанням роботи органічного сектору після вступу в дію нового закону буде присвячена робота комунікаційної платформи: «15 днів до дії Закону «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва обігу та маркування органічної продукції», що відбудеться 18 липня за участю в.о. міністра Мінагрополітики Ольги Трофімцевої. Щоб привернути увагу до даного напрямку, по завершенню заходу заплановано встановити національний кулінарний рекорд", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає директор ТОВ «Авіабренд», генеральний менеджер форуму Дмитро Титаренко, це вже буде третій «органічний» національний рекорд, встановлений в Україні. Зі 150 кг ягід планується виготовити близько 100 літрів ягідного морсу. Проте – з яких саме ягід, Титаренко не розкриває. Каже, що це буде нішева культура, а яка саме – учасники форуму дізнаються вже безпосередньо під час дегустації.

Також питанням «Технології органічного землеробства» буде присвячена робота секції, організованої Інститутом зрошуваного землеробства НААН спільно з ТОВ НВП «5 елемент», під час потужної конференції «Напрями адаптації сільського господарства до змін клімату», що відбудеться у межах форуму 19 липня.

Торік під час роботи форуму «Агропорт Південь Херсон -2018» було встановлено два національних рекорди: перетягування комбайну українськими стронгменами та виготовлення найбільшого овочевого салату, який отримав назву «Херсонський овочевий феєрверк».