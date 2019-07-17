Голова Херсонської ОДА: Невчасний запуск ТЕЦ вважатиму диверсією

«Ми всі знаємо про проблеми минулого року, тому засідання присвячене тому, щоб не допустити їх повторення. Невчасний запуск ТЕЦ особисто я буду вважати диверсією і неякісним управлінням», - наголосив Гусєв.

На підприємстві погіршується фінансово-економічний стан, є заборгованість із заробітної плати, недостатня динаміка скорочення заборгованості за спожитий природний газ. Голова облдержадміністрації наголосив, що така ситуація ставить під загрозу належний початок опалювального сезону в Херсоні.

Під час наради присутні заслухали доповідь т.в.о. генерального директора АТ «Херсонська ТЕЦ» Віктора Судака про стан підприємства та пропозиції щодо розв'язання нагальних питань.

Як зазначається, за результатами обговорення Гусєв дав ряд доручень для розв'язання проблемних питань діяльності АТ «Херсонська ТЕЦ та підготовки підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 2019/20 року.

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Зокрема, передбачається провести перевірку фінансово-господарської діяльності АТ «Херсонська ТЕЦ» за період роботи 2018 – 2019 рік; забезпечити погашення заборгованості по заробітній платі перед працівниками підприємства; провести перевірку обґрунтованості складових тарифів; здійснити детальний аналіз заборгованості підприємства за спожитий природний газ.