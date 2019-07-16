Новий голова Херсонської ОДА у перший день роботи ініціював аудиторську перевірку

Новопризначений голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв ініціював аудиторську перевірку використання бюджетних коштів в області.

Про це повідомляє офіційний сайт Херсонської ОДА.

"У свій перший робочий день, 15 липня, голова обласної державної адміністрації Юрій Гусєв видав розпорядження про проведення комплексного аудиту використання бюджетних коштів у Херсонській області за період з 1 січня 2017 року по 1 липня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Аудиторська перевірка буде здійснюватися спеціальною комісією у складі керівників профільних структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, правоохоронців і громадськості.

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Про результати перевірки фахівці мають прозвітувати до 15 серпня.