У Запорізькій області легковик збив двох дівчат

У смт Комишуваха Запорізької області водій легкового автомобіля наїхав на двох неповнолітніх дівчат, вони з травмами доправлені в лікарню. Поліція шукає свідків ДТП.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Запорізькій області.

“Водій автомобіля Volkswagen Passat, мешканець села Магдалинівка, 1979 року народження, рухаючись в напрямку вулиці Вишневої, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на двох неповнолітніх. Пішоходи, дівчата 2002 та 2012 років народження, з тілесними ушкодженнями доставлені у лікарню”, - йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За цим фактом триває досудове розслідування.

Поліція звертається із проханням відгукнутись свідків ДТП або водіїв транспортних засобів, які мають відеозаписи руху автомобіля, за номером (099) 531-77-51 з метою встановлення всіх обставин аварії.

Фото: zp.npu.gov.ua