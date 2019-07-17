В ОТГ на Сумщині відкрили гінекологічне відділення європейського зразка
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Роботи, що розпочато в лютому 2019 року, виконано за європейськими стандартами. Жодна з громад та малих міст України не мають у лікарнях таких вагомих перетворень за такий короткий відрізок часу», - зазначив під час відкриття відділення голова Тростянецької ОТГ Юрій Бова.
За його словами, капремонт гінекологічного відділення коштував бюджету громади 2 млн грн.
«Відділення відремонтовано «з нуля», в ньому не залишилося нічого старого. Капітально відремонтовані системи водопостачання, каналізації, опалення, замінено вікна, придбано нове медобладнання та меблі. У кожній з палат встановлені функціональні ліжка, є кнопки виклику медперсоналу», – зауважив посадовець.
У палатах є телевізори, холодильники, шафи, туалети та душова кабінка і навіть картини на стінах. У відділенні також облаштовано їдальню з сучасним приладдям. Є доступ до мережі Інтернет.
Бова додав, що невдовзі в Тростянецькій лікарні відкриється ще одне оновлене відділення.