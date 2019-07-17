В ОТГ на Сумщині відкрили гінекологічне відділення європейського зразка

У Тростянецькій лікарні Сумської області після капітального ремонту відкрито сучасне гінекологічне відділення, яке кардинально відрізняється від старого інноваційним медичним обладнанням, новим оздобленням, рівнем комфорту та зручностей.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Роботи, що розпочато в лютому 2019 року, виконано за європейськими стандартами. Жодна з громад та малих міст України не мають у лікарнях таких вагомих перетворень за такий короткий відрізок часу», - зазначив під час відкриття відділення голова Тростянецької ОТГ Юрій Бова.

За його словами, капремонт гінекологічного відділення коштував бюджету громади 2 млн грн.

«Відділення відремонтовано «з нуля», в ньому не залишилося нічого старого. Капітально відремонтовані системи водопостачання, каналізації, опалення, замінено вікна, придбано нове медобладнання та меблі. У кожній з палат встановлені функціональні ліжка, є кнопки виклику медперсоналу», – зауважив посадовець.

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У палатах є телевізори, холодильники, шафи, туалети та душова кабінка і навіть картини на стінах. У відділенні також облаштовано їдальню з сучасним приладдям. Є доступ до мережі Інтернет.

Бова додав, що невдовзі в Тростянецькій лікарні відкриється ще одне оновлене відділення.