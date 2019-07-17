16 липня на площі Свободи харків'яни відзначили вступу в силу закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Мета акції — популяризація української мови.

Всього у всеукраїнській акції взяли участь Одеса, Вінниця, Дніпро, Херсон, Житомир, Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільський, Богуслав, Кропивницький, Луцьк, Маріуполь, Миколаїв, Первомайськ, Полтава, Рівне, Ружин, Суми, Тернопіль, Тростянець, Умань, Черкаси, Чернігів.

У Харкові біля намету "Все для перемоги" відбулась акція на підтримку мовного закону \ Фото: Vyacheslav Madiyevsky, Ukrinform

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Нагадаємо: закон закріплює за українською мовою статус єдиної державної. Умисне його спотворення в документах з порушенням вимог правопису, а також створення перешкод і обмежень в застосуванні української мови тягнуть за собою відповідальність. Дія закону не поширюється на сферу приватного спілкування та релігійні обряди.

Закон також зобов'язує Кабінет міністрів затвердити та забезпечувати виконання Державної програми сприяння освоєнню державної мови. Крім того, в законі зазначено, що кожен громадянин зобов'язаний володіти українською мовою. При цьому володіння мовою необхідно для вступу в українське громадянство.