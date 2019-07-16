Епіфаній вітає українців з початком дії мовного закону

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав українців з набранням чинності закону про державну мову в Україні.

Привітання оприлюднене на сторінці предстоятеля ПЦУ у Facebook.

"Сьогодні в Україні набув чинності довгоочікуваний закон про мову. Цей рік ознаменувався для нас справді великими подіями: постала незалежна Православна Церква України, а тепер державою охоронятиметься один із найцінніших дарів нашої Батьківщини — українська мова", - зазначив митрополит.

Він подякував Господеві за благословіння нас таким милосердям.

"Не маємо права знехтувати великими здобутками, лише примножувати та пишатися ними!", - підкреслив предстоятель.

Як повідомлялося, 16 липня набув чинності закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який Верховна Рада ухвалила 25 квітня.