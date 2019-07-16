Чотири міста на Донеччині - без води через знеструмлену фільтрувальну станцію

На Донеччині тимчасово знеструмлена Карлівська фільтрувальна станція та 17 сіл регіону. Мешканцям чотирьох міст відключили воду.

Про це16 липня повідомляє пресслужба Донецької облдержадміністрації.

«За даними АТ «ДТЕК Донецькі електромережі», 16 липня ц.р. за заявкою ДП НЕК «Укренерго» тимчасово відключена лінія Котляревская-Карлівка 35 кВ. В результаті без енергопостачання тимчасово залишаються Карлівська фільтрувальна станція і жителі 17 сіл в Ясинуватському, Мар'їнському, Покровському та Костянтинівському районах... В результаті тимчасового відключення від електропостачання Карлівської фільтрувальної станції з 8.00 до 18.00 сьогодні припинено водопостачання у містах Покровськ, Мирноград, Добропілля та Селидове», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що причина відключення - проведення ремонтних робіт на високовольтній лінії 750 кВ ДП НЕК «Укренерго», пов’язаних із заміною грозозахисного тросу.

У повідомленні уточнили, що ремонтні роботи на лінії Південнодонбаська-Донбаська ДП НЕК «Укренерго» проводитимуться з 8-00 до 18-00 годин 16 липня. Це тимчасово і залишить без світла жителів сіл та селищ Красногорівка, Новокалинове, Керамік, Архангельське, Невельське, Первомайське, Нетайлове, Уманське, Очеретине (Ясинуватський район), Карлівка, Галицинівка, Лесівка, Долинівка (Мар'їнський район), Калинове (Костянтинівський район), Мемрик, Калинове, частково Михайлівка (Покровський район), констатували в ОДА.

Також там запевнили, що водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії та заповнення водою споруд і магістральних водоводів.