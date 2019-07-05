У Волновасі завершили капітальний ремонт дитсадка – Куць

У прифронтовій Волновасі на Донеччині завершили капітальний ремонт дитячого садка на 12 груп.

Про це 4 липня у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Олександр Куць.

«Завершили капітальний ремонт дитячого садка у Волновасі. Він був побудований ще у 70-х роках минулого століття, останнім часом половина будівлі не експлуатувалася, оскільки перебувала в жалюгідному стані», - написав очільник області.

Він пояснив, що в процесі ремонту стару будівлю практично повністю демонтували, зміцнили стіни, замінили системи опалення, водопостачання і водовідведення. Перекрили дах, замінили харчоблок, встановили систему пожежної сигналізації. У підвалі побудували тепловий пункт, у дворі - нові господарчі приміщення, провели благоустрій території.