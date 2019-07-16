У новоствореній Стриївській ОТГ обговорюють першочергові завдання

У новоствореній Стриївській ОТГ, що у Новоград-Волинському районі Житомирщини, сьогодні проходить перша сесія, яка практично запускає роботу об’єднаних 4 сільських рад у новому форматі.

Консультацію фахівцям громади з приводу того, які рішення потрібно ухвалити в першу чергу та що варто встигнути зробити упродовж цього року, провів Сергій Продоус, радник з питань місцевих фінансів Житомирського Центру розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Громада буде перспективною тоді, якщо має плани і бачення свого майбутнього розвитку. Стриївська ОТГ одразу зорієнтувалася, що є сільськогосподарським регіоном, тому там вирішили провести інвентаризацію земель, адже це надходження до місцевого бюджету. Крім того, громада розуміє, що вона цікава для сусідів, які орендують на її території поля, а поруч вирощують поголів’я худоби. Тобто, можна розвиватися разом, налагоджувати міжмуніципальне співробітництво і отримувати від цього переваги», - зауважив Продоус.

Як розповів новообраний голова Стриївської ОТГ Юрій Процюк, до складу громади увійшло 8 населених пунктів, що розташовані на території 4 сільських рад із населенням 4160 жителів. За його словами, громада має бути спроможною, адже попередньо це оцінювали за різними параметрами.

Основними надходженнями до місцевого бюджету будуть податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та плата за землю. Наразі на території ОТГ є два бюджетоутворюючі підприємства, на яких створено по 300-350 робочих місць. Мова йде про каменедробильний завод та приватне підприємство «Галекс-Агро», що орендує близько 70% земель громади під вирощування зернових.

«Платників податків треба поважати. Вважаю, що їх варто стимулювати лояльною податковою політикою, тож, у них буде можливість підвищити зарплату своїм працівникам. Натомість вигоду отримає місцевий бюджет у вигляді сплати ПДФО», - каже Процюк.

Продоус рекомендує одразу провести інвентаризацію майна та земель громади і працювати над наповненням бюджету. Він акцентує, що 50-60% надходжень до місцевої казни об’єднаних громад становить ПДФО.

Крім того, у перспективі доцільно розглянути оптимізацію мережі навчальних закладів, адже їх фінансування забирає левову частину бюджету. Радник навів приклад, що в одній зі шкіл громади навчається 49 учнів та є 26 працівників. На утримання цього закладу в рік іде 2,3 млн грн. Як альтернатива, може розглядатися опорна школа та її філія.

Вже наступного року Стриївська ОТГ отримає інфраструктурну субвенцію, яку зможе використати на виготовлення проектно-кошторисної документації, капітальний ремонт навчальних закладів, впровадження енергозберігаючих технологій, ремонт доріг.

«До кінця цього року ми хочемо провести повну інвентаризацію земель громади за межами населених пунктів. Ця процедура не займе багато часу, але дасть швидкий ефект. Частину земельних ділянок заплануємо для виділення учасникам АТО та ООС, іншу передамо в оренду, а також зарезервуємо під інвестиційні проекти», - акцентував голова громади.

Серед пріоритетів Стриївської громади на найближчий час – реконструкція амбулаторії в селі Сусли, ремонт мосту в селі Немильня та облаштування вуличного освітлення у селі Киянка (наразі воно єдине в громаді, що не освітлюється у темну пору доби).

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Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Ірина Чириця