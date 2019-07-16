В Одесі на зенітному ракетному дивізіоні затримали крадія

В Одесі військові зі стріляниною затримали зловмисника, який намагався викрасти майно зенітного ракетного дивізіону.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

"Сьогодні, 16 липня, близько 4-ї ночі, із застосуванням вогнепальної зброї затримано особу, яка намагалася пограбувати військово-технічне майно зенітного ракетного дивізіону у місті Одеса", - зазначається у повідомленні.

Як уточнили військові, патрульний території виявив рух невідомої особи біля техніки і доповів черговому підрозділу, який прибув на місце з групою підсилення. Зловмисника виявили в одному з контейнерів технічного майна зенітного ракетного дивізіону. Він застосував проти чергової зміни сльозогінний газ і спробував утекти. Патрульний відкрив вогонь і прострелив йому ногу.

Окрім балона із сльозогінним газом у порушника був інструмент, засоби радіозв’язку та торби для перенесення краденого. Одразу було встановлено, що діє він не один, а із групою ще трьох осіб, які чекали його в автомобілі. Решту зловмисників затримати не вдалося.

Порушнику надали першу медичну допомогу і доправили в медичний заклад. За словами затриманого, йому – 18 років, проживає в Києві.

Фото: Facebook/Командування Повітряних Сил ЗСУ