На запорізькому курорті люди застрягли у каруселі висотою понад 20 метрів
Укрінформ
В смт. Кирилівка (Запорізька область) з ладу вийшла ланцюгова карусель, внаслідок чого люди опинилися заблокованими на висоті понад 20 метрів.
Відео опублікували в instagram-паблике its_zp.
"Щоб спустити відпочивальників, з Мелітополя викликали рятувальників. Вони мали привезти пожежну драбину. Бригада виїхала, але через півгодини повернулася назад до розташування - працівники атракціону своїми силами опустили люльки на землю", - розповіли кореспонденту Укрінформу в прес-службі ДСНС в Запорізькій області.
У момент інциденту на каруселі перебувало 24 людини. Висота атракціону - понад 57 метрів.