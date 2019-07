На запорізькому курорті люди застрягли у каруселі висотою понад 20 метрів

Тим часом на елітному курорті Кирилівка, люди годину провисіли в повітрі. Мами кричали і истерили, а ДСНС відповіло що такої вишки у них немає. У підсумку людей дещо як спустили. #запоріжжя #запоріжжі

A post shared by Це Запоріжжі (@its_zp) on Jul 15, 2019 at 12:34pm PDT