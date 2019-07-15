Пам’ятник двом наймолодшим героям Небесної Сотні відкрили на Тернопільщині
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Мій син Назарій мав 17 років, коли куля обірвала його життя… А Устим зі Збаража – на три роки старший. У пам’ять про сина разом із небайдужими людьми у родинному будинку, в кімнаті Назарія, ми заснували мистецьку резиденцію. У її майстернях вже кілька років молоді митці можуть професійно розвиватись та створювати свої проєкти. Це теж своєрідний пам’ятник, як і цей, що постав у Збаражі спільними зусиллями громадськості, патріотів», - сказав телефоном кореспонденту агентства батько наймолодшого героя Небесної Сотні пан Юрій із села Травневе Збаразького району.
У Збаражі, під час урочистостей з нагоди відкриття пам’ятника наймолодшим героям Небесної Сотні Устиму Голоднюку та Назарію відбулася поминальна панахида за участю побратимів-майданівців, представників громадськості, тих, хто долучився до спорудження монументу.
Устим Голоднюк народився у 1994 році у Збаражі. Учасник Євромайдану, боєць 38 сотні самооборони Майдану. Навчався у Львівському державному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут. Загинув 20 лютого 2014 року внаслідок вогнепального поранення в голову. Похований у Збаражі. 20 лютого 2015 року Устиму Голоднюку присвоєно звання Героя України посмертно.
Назарій Войтович народився у 1996 році в селі Травневе Збаразького району. Був наймолодшим учасником Євромайдану. Навчався в Тернопільському кооперативному торговельно-економічному коледжі. 20 лютого під час протистоянь на Майдані хлопця вбили з вогнепальної зброї. Звання Героя України посмертно удостоєний 21 листопада 2014 року.