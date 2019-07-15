Пам’ятник двом наймолодшим героям Небесної Сотні відкрили на Тернопільщині

У райцентрі Збараж на Тернопільщині відкрили пам’ятник жителям району Устиму Голоднюку та Назарію Войтовичу, які загинули на Майдані 20 лютого 2014 року.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Мій син Назарій мав 17 років, коли куля обірвала його життя… А Устим зі Збаража – на три роки старший. У пам’ять про сина разом із небайдужими людьми у родинному будинку, в кімнаті Назарія, ми заснували мистецьку резиденцію. У її майстернях вже кілька років молоді митці можуть професійно розвиватись та створювати свої проєкти. Це теж своєрідний пам’ятник, як і цей, що постав у Збаражі спільними зусиллями громадськості, патріотів», - сказав телефоном кореспонденту агентства батько наймолодшого героя Небесної Сотні пан Юрій із села Травневе Збаразького району.

У Збаражі, під час урочистостей з нагоди відкриття пам’ятника наймолодшим героям Небесної Сотні Устиму Голоднюку та Назарію відбулася поминальна панахида за участю побратимів-майданівців, представників громадськості, тих, хто долучився до спорудження монументу.

Устим Голоднюк народився у 1994 році у Збаражі. Учасник Євромайдану, боєць 38 сотні самооборони Майдану. Навчався у Львівському державному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут. Загинув 20 лютого 2014 року внаслідок вогнепального поранення в голову. Похований у Збаражі. 20 лютого 2015 року Устиму Голоднюку присвоєно звання Героя України посмертно.

Назарій Войтович народився у 1996 році в селі Травневе Збаразького району. Був наймолодшим учасником Євромайдану. Навчався в Тернопільському кооперативному торговельно-економічному коледжі. 20 лютого під час протистоянь на Майдані хлопця вбили з вогнепальної зброї. Звання Героя України посмертно удостоєний 21 листопада 2014 року.