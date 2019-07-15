У Луцьку в піцерії отруїлися 10 осіб

У Луцьку з харчовим отруєнням після відвідування піцерії госпіталізовано 10 осіб.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

“14 липня до ДСНС надійшла інформація, що протягом 11-12 липня до обласної інфекційної лікарні з діагнозом гострий гастроентероколіт госпіталізовано 10 осіб, які відвідували піцерію «Фелічіта» у м. Луцьк”, - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, станом на 7 год. 15 липня у лікувальному закладі перебуває 10 осіб.

Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

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Як повідомляв Укрінформ, в Одеській області 11-12 липня були госпіталізовані з харчовим отруєнням 56 осіб, з них 53 дитини, які відпочивали в санаторії «Медик-2» у смт Сергіївка Білгород-Дністровського району.